وزير الداخلية يدعو لتقديم أفضل الخدمات للجالية الليبية في لندن

قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، والوفد المرافق له، بزيارة إلى القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة المتحدة البريطانية.

واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل المندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى بريطانيا عميد أبوبكر الرمالي، حول آلية إصدار جوازات السفر.

ونقل المكتب الإعلام بالوزارة عن اللواء مازن تأكيده، على ضرورة الاهتمام وتذليل كافة العقبات أمام الجالية الليبية المتواجدة بالمملكة المتحدة البريطانية ورفع وتيرة العمل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.