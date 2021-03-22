وزير الداخلية يستعرض أوجه التعاون مع بريطانيا في المجالات الأمنية

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، اليوم الاثنين، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة في المجالات الأمنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وعبر هوبتون عن سعادته بحفاوة الاستقبال من قِبل الوزير الذي يُعبر عن عمق العلاقة بين ليبيا وبريطانيا، وفق قوله.

من جهته أبدى الوزير استعداد وزارة الداخلية التعاون مع الجانب البريطاني في مجالات التدريب وتطوير قدرات كافة منتسبي وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية.

وهنأ السفير البريطاني الوزير باستلامه مهامه وزيراً للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

كما ثمن السفير البريطاني التداول السلمي للسلطة في ليبيا باختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

من جانبه أوضح الوزير بأن مهمة حكومة الوحدة الوطنية تتمثل في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ولم الشمل وصولاً إلى انتخابات رئاسية قادمة.

وحضر اللقاء سكرتير الشؤون السياسية ومستشار السفارة، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد فتحي عون، ومدير مكتب وزير الداخلية عميد نور الدين أبوجريدة.