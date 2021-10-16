وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمدينة أوباري

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم السبت، بديوان الوزارة في طرابلس، بعدد من حكماء وأعيان مدينة أوباري، وعضوي مجلس النواب عن المدينة عبدالسلام الطاهر، وفاطمة الصويعي، بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني بالمدينة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية داخل المدينة، والمشاكل التي تُواجه المنطقة وإيجاد الحلول لها.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون مع مديرية الأمن والأجهزة العاملة داخل المدينة الأمر الذي يُساهم في إنجاح سير العملية الأمنية والخدمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.