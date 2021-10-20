وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمدينة ككلة

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، عدداً من أعيان مدينة ككلة بالجبل الغربي.

وتم خلال اللقاء، استعراض الأوضاع داخل مدينة ككلة، وكذلك مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المدينة أمنياً وخدمياً ووضع الحلول لها لانجاح العمل.

واستعرض الأعيان للوزير، عدداً من المواضيع الأمنية التي تواجه المدينة، وسُبل تذليلها بما يساهم في إنجاح سير العملية الأمنية والخدمية داخل المنطقة وتقديم الخدمات لسكان المدينة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه أكد وزير الداخلية، على الدور الهام للأعيان في حفظ الأمن من خلال التعاون مع الجهات الأمنية الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في إنجاح العمل الأمني بما يعود بالنفع على المدينة والمناطق المجاورة لها، وفق قوله.