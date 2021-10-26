وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمدينة غدامس

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، مع مدير أمن غدامس عقيد محمد اقلوان.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع الأمنية داخل بلدية غدامس ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه مديرية الأمن لإنجاح سير العملية الأمنية في المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آخر الأعمال التي قامت بها المديرية في تعزيز الأمن بالمدينة من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.