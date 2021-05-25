وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، اجتماعاً بديوان الوزارة في طرابلس، مع عدد من ضباط الشرطة من المنطقة الجنوبية، وبحضور مدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر.

ويأتي الاجتماع لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تُواجه سير العمل الأمني داخل مناطق الجنوب كافة والخروقات الأمنية التي تحدث بالمنطقة، بالإضافة إلى التطرق لظاهرة التهريب والحرابة والقتل وضرورة وضع الخطط الأمنية الكفيلة للقضاء عليها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة موضوع تأمين صهاريج الوقود المخصصة لمستودعات المنطقة الجنوبية، وتوزيعها على محطات الوقود لتزويد المواطنين بها، والسعي حثيثا لحل الأزمة المتعلقة بتوفير الوقود بمناطق الجنوب.

وتم أيضاً تقديم مقترح للوزير بشأن استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية، والتي من المفترض أن يكون لها 5 فروع في المناطق الجنوبية، وستضم عدد من أعضاء وزارة الداخلية ومن مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال.

من جانبه رحب وزير الداخلية بهذا المقترح مؤكداً على عزم وإصرار الوزارة من أجل توحيد الجهود الأمنية ومساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب ومساعدتها في أداء مهامها لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

هذا وتم التطرق أيضا خلال الاجتماع، إلى المشاكل التي تعترض سير عمل ضباط وضباط صف الشرطة بالمنطقة الجنوبية، خاصة ما يرتبط منها بتسوية الأوضاع الوظيفية للمنتسبين الذين سبق لهم وأن لتحقوا بدورات تدريبية أعدت لهذا الغرض، وأيضا معالجة المشاكل الأخرى التي حالت دون ترقية الأعضاء.