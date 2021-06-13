وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية ببلدية الجفرة

اجتمع وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، مع مدير أمن الجفرة عميد علي العجيلي التريكي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية داخل بلدية الجفرة، ومتابعة سير العمل الأمني والمشاكل التي تواجه مديرية الأمن، وإيجاد الحلول لها من أجل قيامها بواجباتها الأمنية على أكمل وجه، بحسب المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية داخل البلدية، والجهود التي يبذلها أعضاءها في المحافظة على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.