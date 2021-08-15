وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمنطقة الجفرة

اجتمع وزير الداخلية لواء خالد مازن، اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، مع مدير أمن الجفرة عميد علي التريكي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة الجفرة وسير العمل الأمني بمديرية الأمن والجهود التي تقوم بها في حفظ الأمن والمجاهرة به، وكذلك التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة داخل المدينة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه مديرية الأمن وتذليلها من خلال توفير الاحتياجات الضرورية من أجل إنجاح سير العمل وتحقيق أفضل النتائج بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.