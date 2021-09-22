وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية ببلدية زليتن

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، مع عضو مجلس الأعلى للدولة عبدالله جوان، وعميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي.

واستعرض اللقاء الأوضاع الأمنية داخل مدينة زليتن, والوقوف على الصعوبات التي تواجه سير العمل الأمني بالمدينة، ووضع الحلول لها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن وإبراز الدور الأمني الذي تقوم به مديرية الأمن بالمدينة والأجهزة الأمنية العاملة داخل نطاق بلدية زليتن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم بلدية زليتن من الناحية الخدمية والأمنية والتي يحتاجها سكان المدينة وذلك من خلال التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المختصة بالبلدية.