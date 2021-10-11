وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمدينة سرت

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع مدير أمن سرت عميد جمال عطاالله.

ونوقش خلال الاجتماع الاوضاع الامنية داخل مدينة سرت، وسير العملية الأمنية بها، والجهود التي تقوم بها مديرية الأمن في حفظ الأمن داخل المدينة.

واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل مدير الأمن حول سير العمل بالمديرية والمشاكل التي تواجهها لوضع الحلول لها بما يساهم في نجاح العمل وتقديم الخدمات وأداء الواجبات التي كلفت بها المديرية على أكمل وجه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.