وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمنطقة باطن الجبل

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، وفداً من بلدية باطن الجبل، ضم عميد البلدية جمال طمين، وعضو البرلمان عن منطقة باطن الجبل الدكتور حفيظ شنينه، وعدداً من أعضاء مجلس الشورى وأعيان وحكماء البلدية.

واستعراض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الأمنية التي تمر به المنطقة، وكيفية حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العملية الأمنية من خلال دعم الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن داخل البلدية.

من جانبه أكّد الوزير بأنه سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة، وتكليف الجهات المختصة ودعمها بكافة الامكانيات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما وعد وزير الداخلية بأنه سيكون هناك اجتماع قريب مع الضباط والأجهزة الأمنية ببلدية باطن الجبل لوضع آلية للعمل على فرض واستتباب الأمن بأسرع وقت ممكن.