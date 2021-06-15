وزير الداخلية يستعرض التطورات الأمنية في مدينة العجيلات

استعرض وزير الداخلية عميد خالد مازن، مساء الاثنين، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، آخر التطورات الأمنية بمدينة العجيلات، وذاك بعد تكليف قوة أمنية بإمرة رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية عقيد عبد الله الشاوش، بالتمركز بها لحفظ الأمن ونشر الطمأنينة داخلها.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة خطوات فورية وهامة لحفظ الأمن في المدينة وعلى رأسها إنشاء تمركزات أمنية و تسيير دوريات داخل المدينة بشكل مستمر.

كما تم التأكيد على متابعة دعم الجهود الأمنية المبذولة بقوة من الإدارة العامة للدعم المركزي والجهات التابعة لوزارة الداخلية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.