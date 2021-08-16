وزير الداخلية يستعرض سير عمل مكونات الوزارة بالمنطقة الشرقية

اجتمع وزير الداخلية لواء خالد مازن، بمكتبه في طرابلس، اليوم الاثنين، مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات حول سير العمل بمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية والجهود التي تُبذل من قِبل أعضاء الشرطة في حفظ الأمن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم التطرق إلى العقبات التي تُواجه الأجهزة الأمنية ووضع الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

هذا واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل الوكيل حول الأعمال المنجزة من قِبل مكتب الوكيل خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل في تنفيذ الخطوات التي من شأنها الارتقاء بعمل بمكونات الوزارة فنياً وتقنياً لتحسين الأداء وتقديم أفضل خدمات الوزارة للمواطنين.