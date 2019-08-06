وزير الداخلية يستعرض سُبل تطوير منظومة استخراج جوازات السفر

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا، الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة.



وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المحاسبة في طرابلس استعراض تطوير منظومة استخراج جوازات السفر، وتذليل الصعوبات أمام المواطنين لاستخراج جوازات سفرهم في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع التي تهم مصلحة الجوازات والجنسية وفق القوانين واللوائح والنُظم المعمول بها.