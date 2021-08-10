وزير الداخلية يستعرض مستجدات تأمين الطريق الساحلي مصراتة – سرت

ناقش وزير الداخلية لواء خالد مازن، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عضو وزارة الداخلية بلجنة 5+5 عميد علي النويصري، آخر المستجدات حول تأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت.

كما استعرض الاجتماع الذي عُقِد بمكتب الوزير في طرابلس، الأوضاع الأمنية بالطريق الساحلي والجهود التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن لجنة 5+5 والوقوف على العراقيل التي تواجه الأجهزة المكلفة بتأمين الطريق وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل خدمةً لصالح العام.

وأكد عميد على النويصري، على أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة ولا توجد أي خروقات أمنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.