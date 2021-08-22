وزير الداخلية يستعرض مع وكلاء الوزارة الأعمال المنجزة

عقد وزير الداخلية اللواء خالد مازن، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون المديريات بشير الأمين، ووكيل الوزارة للشؤون العامة محمود سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم.

واستعرض الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، الأعمال المنجزة من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة خطة عمل الوزارة بكافة مكوناتها الأمنية.

كما نوقش أيضاً المهام المكلف بها مكاتب الوكلاء في متابعة سير العمل حسب الاختصاصات المسندة إليهم، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين كافة قطاعات الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه سير عملها وتذليلها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.