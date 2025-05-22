وزير الداخلية يستقبل السفير البريطاني لبحث التعاون الأمني المشترك

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ظهر اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والمملكة المتحدة، خاصة في الجوانب الأمنية ومجالات مكافحة الجريمة، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.

وناقش الطرفان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعاون في مجال المباحث الجنائية، وسبل دعم جهاز المباحث الجنائية الليبي لرفع كفاءته في مواجهة التحديات الأمنية، والحد من الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

كما تطرق اللقاء إلى آليات دعم الوزارة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية، من خلال برامج تخصصية وفق المعايير الدولية في مجالات الأمن والتحقيق وحماية حقوق الإنسان.

وأكد الوزير الطرابلسي على أهمية الاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في المجال الأمني، مشيداً بالدور الإيجابي للمملكة المتحدة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا.