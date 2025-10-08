وزير الداخلية يستقبل السفير التركي لتعزيز التعاون الأمني

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، كوفن بيقتش، برفقة عقيد فريد يلماز، مستشار وزارة الداخلية الجديد بالسفارة، وفولكان يامانير، السكرتير الثالث بالسفارة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الشرطية الليبية.

كما تم التأكيد على أهمية توسيع التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.