«الطرابلسي» يستقبل نظراءه من إيطاليا واليونان ومالطا لتعزيز التعاون بملف الهجرة

استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد الطرابلسي، كلًا من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، ووزير الداخلية اليوناني مايكل فوريديس، ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

وجاء اللقاء ضمن إطار التنسيق الإقليمي لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث سيتم بحث آليات التعاون المشترك لتعزيز الأمن الحدودي ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط عبر البحر المتوسط.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود ليبيا المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.