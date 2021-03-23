وزير الداخلية يستلم في بنغازي مهامه من «أبوشناف»

تم اليوم الثلاثاء تسليم واستلام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بين عميد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، والمستشار إبراهيم أبو شناف، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، في مدينة بنغازي.

وفي مشهد يجسد التداول السلمي للسلطة تحت حكومة موحدة باسم حكومة الوحدة الوطنية عبر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، عن سعادته بتسليم وزارة الداخلية من المنطقة الشرقية والتي ستكون الرافد لكافة الليبيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وقال الوزير: “هدفنا هو إقامة دولة ديمقراطية تحت حكومة موحدة تجمع كافة الليبيين وصولاً إلى انتخابات رئاسية قادمة لبناء دولة الديمقراطية والشفافية”.

من جهته ثمن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم أبوشناف سعي وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، لرأب الصدع بين كافة منتسبي وزارة الداخلية لبسط الأمن والأمان داخل ربوع الوطن.

وأشاد المستشار أبو شناف برجال الأمن والشرطة في كافة مناطق ليبيا لإستعادة هيبة رجال الشرطة.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من المسؤولي بوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، ووزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم أبو شناف.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، مناقشة آلية عمل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من المواضيع الأمنية وتوحيد الرؤى تحت ظل وزارة الداخلية واحدة في حكومة وحدة وطنية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

عميد "خالد مازن" يستلم مهامه وزيراً للداخلية من المستشار "إبراهيم أبو شناف" بنغازي 23 مارس 2021م تم ظهر اليوم الثلاثاء… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠٢١

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يلتقي المستشار "إبراهيم أبو شناف" بنغازي 23 مارس 2021م عقد صباح اليوم الثلاثاء… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠٢١