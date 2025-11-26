وزير الداخلية يشرف على التحاق «الدفعة 39» بكلية ضباط الشرطة

أشرف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، على التحاق الدفعة 39 بكلية ضباط الشرطة، والدفعة 15 بكلية ضابطات الشرطة، بعد نجاح الطلبة والطالبات في جميع مراحل الاختبارات المعتمدة للقبول.

وتضم الدفعة الجديدة 550 طالبًا وطالبة من مختلف مدن ومناطق ليبيا، ما يعكس التنوع المجتمعي وحرص الوزارة على إتاحة الفرص للكفاءات المتميزة للانضمام إلى المؤسسة الشرطية، والمساهمة في دعم الأمن والاستقرار الوطني.

ووجّه الوزير تعليماته للطلاب بالالتزام بالتدريب واحترام المدربين والزملاء والعمل بروح الفريق، مؤكداً على وجوب وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات قبلية أو جهوية، وأن يكون ولاؤهم لله ثم للوطن.

ويأتي التحاق هذه الدفعة في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز قدراتها البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، ودعم الأجهزة الأمنية بعناصر مدربة ومؤهلة وفق رؤية حديثة.

هذا ومنذ تأسيس كلية ضباط الشرطة، تسعى وزارة الداخلية إلى تخريج دفعات منتظمة من الضباط والضابطات المؤهلين، حيث يشمل التدريب مهارات الأمن والإنفاذ القانوني والانضباط المؤسسي، وقد لعبت الدفعات السابقة دورًا مهمًا في دعم الأمن المحلي والمساهمة في استقرار المدن والمناطق الليبية.