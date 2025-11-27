وزير الداخلية يشرف على التحاق دفعات جديدة بكلية «ضباط الشرطة»

أشرف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، على بدء التحاق الدفعة الـ39 بكلية ضباط الشرطة والدفعة الـ15 بكلية ضابطات الشرطة، بعد اجتيازهم اختبارات القبول الرسمية والمعتمدة.

وتضم الدفعة الجديدة 550 طالبًا من مختلف مناطق ليبيا، في إطار دعم المؤسسة الشرطية بكوادر جديدة وتعزيز الجاهزية الأمنية.

وخلال لقائه بالطلاب، شدد الوزير الطرابلسي على أهمية الالتزام والانضباط واحترام القوانين والمدربين والعمل بروح الفريق، مؤكدًا الولاء لله ثم للوطن، ونبذ القبلية والجهوية في خدمة الأمن العام.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحاق هذه الدفعة يأتي ضمن خطة مستمرة لتجديد الكوادر الشرطية وتعزيز الأداء الميداني للأجهزة الأمنية.

هذا وتأسست كلية ضباط الشرطة في ليبيا لتدريب الكوادر الشرطية على أعلى مستويات الاحترافية والانضباط، ويجري كل عام قبول دفعات جديدة بعد اجتياز اختبارات دقيقة، بهدف تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية وتأهيل ضباط وقيادات مستقبلية تلتزم بالقوانين وبتطوير منظومة الشرطة الوطنية.