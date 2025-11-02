وزير الداخلية يعلن انطلاق الخطة الأمنية لتعزيز الاستقرار في طرابلس

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، عن انطلاق الخطة الأمنية الشاملة في العاصمة طرابلس، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والحد من الجرائم والمظاهر السلبية التي تهدد استقرار المدينة.

وأكد الطرابلسي أن الخطة تأتي في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة والسطو المسلح، فضلاً عن تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الخطة ستنفذ بتنسيق كامل بين مديرية أمن طرابلس، جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، جهاز المباحث الجنائية، مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، إضافة إلى الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع.

وتهدف الخطة إلى تحقيق الانضباط والردع الفعّال لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية قد نجحت بالفعل في القبض على عدد من مرتكبي جرائم السطو المسلح وسرقة الأموال، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على سرية العمليات الأمنية والابتعاد عن الطابع الإعلامي حفاظًا على نجاحها.

كما أعلن عن بدء تنفيذ الخطة في بلدية حي الأندلس، حيث سيتم تشكيل أربعة مراكز شرطة تعمل كقاعدة انطلاق للعمليات الميدانية.

وأكد الطرابلسي أنه لا تهاون مع أي تجاوزات أمنية أو مخالفات للنظام العام، مشيرًا إلى أن وجود أجهزة موازية لوزارة الداخلية قد يعوق سير العمليات الأمنية، ولكن الوزارة مصممة على استعادة زمام المبادرة وتنظيم العمل الأمني بشكل كامل.

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمواطنين، مؤكداً احترام حقوق الإنسان وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع، دون تساهل مع المخالفين.

وأصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالتعامل الحازم مع أي جهات عسكرية أو أمنية غير تابعة للداخلية، وحذر من الاعتداء على رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة مهامهم.