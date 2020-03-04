وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدي ليبيا

الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار و تسعي الإيجاد حوار سلمي لأزمة [فيسبوك]

إلتقى وزير الداخلية المفوض”فتحي باشاغا” بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدي “جوشوا هاريس”, وبحضور مستشار الأمن القومي لرئيس المجلس الرئاسي “تاج الدين الرزاقي” بالعاصمة التونسية.

حيث أكد القائم بأعمال السفارة خلال هذا اللقاء على دعم الولايات المتحدة لجميع الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والاجتماع لإيجاد حوار سلمي لأزمة في ليبيا.

وقدّم السيد الوزير ايجازا حول الجهود المبذولة لتقليص دور المجموعات المسلحة كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة لخدمة الشعب الليبي.

ومن جهته أكد القائم بالأعمال على أنّ السفارة ستعمل مع الوزارة والوزير لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهدّدون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

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