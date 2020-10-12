وزير الداخلية يلتقي رؤساء مراكز شرطة مديرية أمن طرابلس

شدّد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، على ضرورة تنمية وتطوير الحس الأمني لدى منتسبي الوزارة عامة وضباط وضباط صف وأفراد مراكز الشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع رؤساء مراكز شرطة مديرية أمن طرابلس.

وطالب الوزير رؤساء مراكز الشرطة الواقعة في نطاق بلدية طرابلس، بضرورة المحافظة على الأمن وبسطه والمجاهرة به والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده، على ضرورة تدارك الخلل الموجود داخل مراكز الشرطة بكافة أنواعه ومحاولة نشر روح التعاون الأمني بين كافة العاملين داخل مراكز الشرطة.

كما دعا الوزير رؤساء مراكز الشرطة بضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمية ووضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار بعيداً عن الجهوية والمناطقية.

وطمأن الوزير رؤساء مراكز الشرطة بتوفير كافة الإمكانيات التي تحتاجها مراكز الشرطة حتي تصل كافة المراكز في ليبيا إلى مرتبة المراكز النموذجية وفق احدث التقنيات العلمية المتبعة داخل مراكز الشرطة في عدد من دول العالم.

هذا وقام وزير الداخلية بجولة فجائية لعدد من مراكز الشرطة لتقييم الوضع الأمني داخلها حرصاً منه على أخذ الحيطة والحذر والفطنة أثناء العمل داخل هذه المراكز بإعتبارها الملاذ الأمن للمواطن يلجأ إليه عند شعوره بالخطر أو التبليغ عن أي خرق يمس أمن الوطن والمواطن، بحسب الوزارة.

وحضر اللقاء مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للتدريب ونائب مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.