وزير الداخلية يلتقي نظيره الإيطالي لتعزيز التعاون الأمني

التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، بنظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في العاصمة الإيطالية روما يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا.

وشمل اللقاء التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق المهاجرين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات العمل الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم الجنائية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار، ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، بما يعزز التنسيق في مواجهة الظواهر غير القانونية وحماية المواطنين والمناطق الحدودية.

جج