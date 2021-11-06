وزير الداخلية يُتابع سير العمل بإدارة الدعم المركزي

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، اجتماعاً اليوم السبت، بديوان الوزارة في طرابلس، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وتناول الاجتماع آخر الأعمال التي قامت بها إدارة الدعم المركزي في دعم واسناد مديريات الأمن، والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حفظ الأمن وضبط المجرمين والحفاظ على أمن والوطن والمواطن.

واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل مدير الادارة حول المهام التي قامت بها الإدارة من خلال تعاونها مع الجهات الأمنية ومديريات الأمن في ضبط العديد من المخالفات سوى من انتهاكات او تعديات على أملاك الدولة والمواطنين من بعض الخارجين عن القانون، وكذلك مساهمة الادارة في تأمين شحنات الوقود والمحروقات لمناطق الجنوبية، بالإضافة إلى الأعمال التي كلفت بها فروع ومكاتب الإدارة على مستوى ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.