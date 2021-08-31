وزير الداخلية يُتابع سير العمل بإدارة الدعم المركزي

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم الثلاثاء، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سير العمل بالإدارة العامة للدعم المركزي في تنفيذ المهام المسندة إليها في دعم وإسناد مديريات الأمن في حفظ الأمن وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل مدير الإدارة حول ما تم إنجازه من مهام كلفت بها الإدارة بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى التراب الليبي، والمشاكل التي واجهت سير العمل والحلول التي تم اتخاذها لحلحلة العراقيل والصعوبات لضمان تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والأمان داخل البلاد.