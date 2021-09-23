وزير الداخلية يُتابع سير العمل بجهاز المباحث الجنائية

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم الخميس، بمكتبه في طرابلس، مع رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الأعمال المنجزة من قِبل جهاز المباحث الجنائية، والعراقيل التي تواجهه وتذليلها لإنجاح سير العمل في تنفيذ المهام المسندة له من خلال الدعم الفني والتقني باعتبار أن جهاز المباحث الجنائية من أهم الأجهزة لدى وزارة الداخلية، وذلك من خلال الكشف عن الجرائم والمقابر الجماعية وإزالة الألغام ومخلفات الحروب وتتبع القضايا والجرائم العابرة للوطنية بالإضافة إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل رئيس الجهاز حول ما قام به الجهاز من أنشطة ومهام خلال المدة الماضية، والجهود التي يبذلها أعضاءه في تأدية المهام والواجبات التي كلفوا بها.