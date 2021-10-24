وزير الداخلية يُتابع سير العمل بمديرية أمن شحات

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، اليوم الأحد، مع مدير أمن شحات عقيد أنيس الحاسي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات عميد منصور كليب.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع التي تهم مديرية أمن شحات، والاحتياجات الضرورية والعاجلة لمديرية الأمن.

كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه المديرية والتداخل في الاختصاصات ووضع الحلول العاجلة بما يُساهم في إنجاح العمل الأمني والمهام المكلفة بها المديرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.