وزير الداخلية يُتابع سير العمل بمنفذ رأس إجدير

عقد وزير الداخلية لواء خالد مازن، اجتماعاً اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، مع معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الدين الحريزي، ومدير أمن منفذ رأس إجدير البري عقيد أبوالربيع مخلوف.

وتم خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات حول سير العمل بمنفذ رأس اجدير البري، والمشاكل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها تذليل العقبات أمام حركة تنقل المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس، ومراعاة الإجراءات القانونية المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستمع الوزير لشروح وافية حول سير العمل بالمنفذ والجهود التي تُبذل من قِبل أعضاء الشرطة والتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة بالمنفذ والحلول المقترحة لحلحلة بعض المشاكل بما يساهم في انجاح العمل والمهام داخل المنفذ.