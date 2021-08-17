وزير الداخلية يُناقش الخطة الأمنية لتأمين بنغازي

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، ومدير أمن بنغازي عميد رمضان الوحيشي، ومدير مكتب الوكيل عميد سالم ماضي، ومدير مكتب المعلومات بديوان وكيل الوزارة للشؤون الفنية عميد علي البسباسي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة من قِبل غرفة تأمين بنغازي الكبرى والإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العراقيل التي تواجه العمل في تنفيذ الخطة ووضع الحلول السريعة والعاجلة لها.

واستعرض الاجتماع أيضاً، آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية والجهود التي تُبذل من أجل المحافظة على الأمن وضبط وردع المجرمين ومحاربة كافة أشكال الجريمة كي ينعم المواطن بالأمن والأمان.