وزير الداخلية يُوعز بضرورة تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاثنين بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، برئيس ونائب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس لجنة تطوير نظام جواز السفر ورئيس مكتب الجنسية.

وشدّد الوزير على ضرورة تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ضوابط مُعدة لهذا الشأن.

كما أعطى وزير الداخلية تعليماته بضرورة تطوير نظام جواز السفر من خلال لجنة تشكلت بهذا الخصوص.

كما طالب باشاغا خلال هذا اللقاء مسؤولي المصلحة بمراعاة ظروف المواطنين من خلال إستخراج الجوازات العاجلة للمرضى وكبار السن.

من جهتهم أعطى الحاضرون شروحاً وافية للوزير حول عمل لجنة تطوير جواز السفر بإعتباره وثيقة مهمة لليبيين تُحافظ على هيبتهم ومكانتهم خلال تنقلهم داخل دول العالم أجمع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

هذا وثمن الوزير الجهود التي تقوم بها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب من أجل خدمة المواطن الليبي في الداخل والخارج.