وزير الدفاع الألماني يردّ على ترامب بسخرية: الخلاف ليس «أزمة زوجية»

اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ليست أزمة زوجية”، في تعليق ساخر على التوتر القائم بين برلين وواشنطن بشأن ملفات التعاون العسكري داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وجاءت تصريحات بيستوريوس ردًا على ما نقله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن ألمانيا “امتنعت عن منحه قبلة صغيرة” في ما يتعلق بالدعم العسكري خلال الحرب مع إيران، وهي العبارة التي أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا.

وفي مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، قال بيستوريوس: “رفض قبلة صغيرة قد يحدث حتى في أفضل العلاقات، وقد يحدث دون قصد أيضًا، وهذا بالتأكيد ليس أزمة زوجية”، مضيفًا أنه لا يعرف نوع الدعم العسكري الذي كانت الولايات المتحدة تتوقعه من ألمانيا في هذا السياق.

وأوضح وزير الدفاع الألماني أنه اعتاد على أن تكون لهجة الإدارة الأمريكية عند الخلافات “أكثر خشونة قليلًا”، مضيفًا: “لسنا مصنوعين من غزل البنات”، في إشارة إلى طبيعة الخطاب السياسي المتبادل بين الجانبين.

وأشار بيستوريوس إلى أن أحد كبار الجنرالات الأمريكيين وصف ألمانيا مؤخرًا بأنها “مركز الثقل” داخل حلف الناتو، معتبرًا أن ذلك “يضع بعض الانتقادات في حجمها الحقيقي”.

وأكد الوزير الألماني أن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني لا تأتي بهدف كسب رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل تنطلق من “قناعة راسخة لحماية أمن ألمانيا وشركائها في الناتو، وليس من أجل شراء المحبة من أي طرف”.

وفي المقابل، وجّه مسؤولون في الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، انتقادات حادة لبعض حلفاء الناتو بسبب ما وصفوه بعدم تقديم الدعم الكافي في الحرب ضد إيران، معتبرين أن بعض المواقف “مخزية”.

وتعكس هذه التصريحات استمرار التوتر داخل الحلف، في ظل تباين المواقف بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية بشأن مستوى الالتزام العسكري في الأزمات الإقليمية.