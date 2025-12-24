وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأيّ تهديد إيراني ولن ننسحب من جبل الشيخ

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي تهديد إيراني تجاهها، مشيراً إلى متابعة المؤسسات وأجهزة الدولة عن كثب للتقارير المتعلقة بالتحركات الصاروخية الإيرانية.

وأوضح كاتس في بيان أن ما حدث قبل السابع من أكتوبر 2023 في قطاع غزة لن يتكرر أبداً، مؤكداً استمرار الحذر والاستعداد العسكري للتعامل مع أي تهديد محتمل.

وأشار الوزير إلى التمسك بالوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ عند المثلث الحدودي بين لبنان وإسرائيل وسوريا، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من هذه المنطقة الاستراتيجية مهما كانت الظروف.

وتأتي هذه التصريحات في إطار التصعيد المستمر في المنطقة والتوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تتهم تل أبيب طهران بدعم فصائل مقاومة في المنطقة وتهديد أمنها، فيما تعتبر إسرائيل جبل الشيخ موقعاً استراتيجياً يحمي أمنها القومي على الرغم من كونه أراضٍ محتلة وفق القانون الدولي.

مقتل ثلاثة عناصر من النظام السابق في اشتباكات مع الأمن بريف جبلة

أفادت قناة الإخبارية السورية اليوم الأربعاء بمقتل ثلاثة عناصر من النظام السابق بعد اشتباكات مع قوات الأمن الداخلي بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي خلال المواجهات مع مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة.

وأشارت صحيفة الوطن السورية لاحقاً إلى توقف الاشتباكات في قرية دوير بعبدة بريف جبلة بعد انتهاء القوة الأمنية من تمشيط الموقع وضبط الوضع، مؤكدة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.