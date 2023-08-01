وزير الدفاع الإيطالي: تدخل «الأوروبيين البيض» في النيجر سيكون مُدّمراً

حذّر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الاثنين، من أن تدخل «الأوروبيين البيض» في النيجر سوف يترك «آثارًا مدمرة» بعد الانقلاب.

وقال كروزيتو، إنّه 3 يونيو هو يوم تحرير النيجر من فرنسا، وهو يوم رمزي ولكن ليس بمعنى إيجابي بالنسبة لأوروبا، موضحا أنّهم يسيرون على قشر البيض، وأنّه يجب تقييم كل فعل ثلاث مرات لمعرفة مدى تأثيره.

وأشار كروزيتو إلى أنّه في كثير من الأحيان الجميع يرى جروحًا في العالم تنشأ من تسارع غير معقول، مؤكدًا كيف أنّه في ذلك الجزء من العالم «لا نستطيع تحمل الزلازل»، في إشارة إلى عواقب أي تدخل أوروبي محتمل في النيجر.