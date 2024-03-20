وزير الدفاع الإيطالي: سنواصل العمل ضمن بعثة المساعدة والدعم في ليبيا

قال وزير الدفاع الإيطالي ” غويدو كروزيتّو ” إن بلاده ستواصل العمل ضمن بعثة المساعدة والدعم في ليبيا بمهام التدريب وبناء القدرات، وكذلك في بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم الحدودي في ليبيا من أجل توفير إدارة متكاملة للحدود.

و نقلت وكالة آكي الإيطالية للانباء عن كروزيتو، دعوته خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي بشأن قرار البعثات الخارجية لعام 2024، إلى توسيع التعاون الثنائي مع دول شمال أفريقيا للمساعدة في التخفيف من عبء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف كروزيتّو، ” نريد التمتع بالتفوق في اتخاذ القرار وردع أي أعمال تهدد المصالح الوطنية، وذلك من خلال المشاركة بعمليات حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أيضاً، والتي نرغب برفع مستوى وعيها بمشاكل الجناح الجنوبي”.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن مشاركة بلاده في عملية (إيريني) الأوروبية، التي ستستمر بقيادة عملياتها، تعد ضماناً للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع من وإلى ليبيا، والمشاركة في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، فضلا عن عملية (حارس البحر)، التي تسهم بالتوعية بالوضع البحري و تخفيف مخاطر التهديدات المحتملة للأمن البحري، والمشاركة بالجهاز البحري ضمن القوات الدائمة، التي تعمل مع المجموعة الثانية بالبحر المتوسط.