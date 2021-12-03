وزير الدفاع الإيطالي: نأمل أن تجعل الانتخابات ليبيا موحدة

أعرب وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني عن أمله أن تضمن الانتخابات التي ستجرى في ٢٤ ديسمبر بإيجاد ليبيا مستقرة وموحدة.

وأبدى غويريني خلال لقائه في روما مع نظيرته النمساوية كلوديا تانر، عن أمله في أن يتم تعزيز عملية إيريني من منظور تدريب القوات البحرية الليبية وخفر السواحل للمساهمة في السيطرة على تدفقات الهجرة مع احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، وفق قوله.

وفي سياق منفصل، ذكر غويريني أنّ إيطاليا تدعم بقوة تعزيز سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، بما يتماشى مع طموحات أوروبا السياسية، بالتكامل التام مع حلف شمال الأطلسي.