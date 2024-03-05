وزير الدفاع الالماني: تسريب محادثة بين كبار الضباط لم يؤثر على مصداقية ألمانيا  

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن تسريب محادثة بين كبار ضباط القوات المسلحة الألمانية، الذين كانوا يناقشون ضربة أوكرانية محتملة على جسر القرم الروسي باستخدام صواريخ توروس المقدمة من ألمانيا، لم يضر بمصداقية ألمانيا بين شركائها.

وأوضح بيستوريوس “لقد أجريت بالأمس محادثات هاتفية مع شركاء وزملائي في دول أخرى. ولم يتم المساس بمصداقية ألمانيا”. “الجميع يدرك مخاطر مثل هذه الهجمات التنصت ويعرف أنه من المستحيل ضمان الحماية بنسبة 100 بالمائة.. يعلم شركاؤنا أننا نجري تحقيقًا شاملاً في هذا الحادث.”

وكانت رئيسة تحرير قناة RT، مارغريتا سيمونيان، قالت في الأول من مارس، إنه في نفس اليوم الذي تعهد فيه المستشار الألماني أولاف شولتز بأن الناتو لن يشارك ولن يشارك في الصراع الأوكراني، كان ضباط ألمان رفيعو المستوى يناقشون إمكانية مهاجمة أوكرانيا جسر القرم بطريقة تساعد على تجنب العواقب بالنسبة للسلطات الألمانية.

وبحسب سيمونيان إنه كان هناك تسجيل صوتي لهذه المحادثة وأصدر لاحقًا نص المحادثة المسربة، التي تشير إلى أن الضباط كانوا يناقشون مدى الدمار الذي يمكن أن تسببه صواريخ توروس الألمانية بعيدة المدى لجسر القرم.

واستدعت روسيا السفير الألماني على خلفية التسريب الخطير، و أكدت أن تصرفات ألمانيا تبدو متناقضة مع تصريحات مسؤوليها العلنية.

تاس