وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى «اختطاف» نتنياهو وتقديمه للعدالة

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن الولايات المتحدة يجب أن “تختطف” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتقدمه للمحاكمة، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكمًا ضده.

وأضاف آصف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “جيو” الباكستانية، أن تركيا قد تشارك أيضًا في هذه الخطوة، واصفًا نتنياهو بـ”أسوأ مجرم في تاريخ البشرية”، مشددًا على أن “لم يرتكب أي مجتمع ما ارتكبته إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف عام الماضية”.

وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في نوفمبر 2024، تمثل أساسًا قانونيًا لإجبار الدول على “إنفاذ العدالة”.

وشدد آصف على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن “العالم لم يشهد مجرمًا أكبر من نتنياهو”، وفق تعبيره، معربًا عن أمله بأن تتخذ الدول موقفًا حاسمًا لضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وتأتي تصريحات آصف في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورًا حادًا منذ عام 2024، شمل تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي، في ظل استمرار الخلافات السياسية والحقوقية بين البلدين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو ويوآف غالانت في نوفمبر 2024 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لكن الإجراءات القانونية استمرت في عام 2025 وسط مناورات سياسية ودبلوماسية دولية.

وتدهورت العلاقات التركية الإسرائيلية منذ 2024 بشكل ملحوظ، شمل تعليق الاتفاقيات التجارية وإغلاق المجال الجوي، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الفلسطينيين.