وزير الدفاع الباكستاني يهاجم إسرائيل: «لعنة على البشرية»

أطلق وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف تصريحات حادة ضد إسرائيل، واصفًا إياها بأنها “شر ولعنة على البشرية”، وذلك في منشور نشره على منصة “إكس”، تزامنًا مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن إسرائيل ترتكب ما وصفه بـ”إبادة جماعية” في لبنان، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في وقت تُجرى فيه محادثات السلام في إسلام آباد.

وأضاف أن “مواطنين أبرياء يُقتلون على يد إسرائيل، بدءًا من غزة، ثم إيران، وصولًا إلى لبنان، مع استمرار سفك الدماء دون توقف”، على حد تعبيره.

وفي منشوره، دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إلى معاقبة من وصفهم بالمسؤولين عن إنشاء “دولة سرطانية على أرض فلسطين”، في إشارة إلى إسرائيل، وفق ما ورد في تصريحاته.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا بعد شن إسرائيل ضربات واسعة ومفاجئة في مناطق متفرقة من لبنان، وفق تقارير إعلامية، وذلك بعد تصريحات إسرائيلية نفت خضوع العمليات في لبنان لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وفي السياق، تقدمت الحكومة اللبنانية بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في العاصمة بيروت، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدها المفاوض مع الولايات المتحدة في إسلام آباد سيصل في وقت لاحق، مع تأكيده عدم المشاركة في المحادثات في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وفي باكستان، دان رئيس الوزراء الباكستاني الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مؤكدًا أن بلاده تعمل على دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

هذا ويشهد الشرق الأوسط منذ أشهر تصعيدًا عسكريًا متواصلاً في عدة ساحات، أبرزها غزة ولبنان، وسط تداخلات سياسية ودبلوماسية بين أطراف إقليمية ودولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد وفتح مسارات تفاوض، إلا أن استمرار العمليات العسكرية يضيف مزيدًا من التعقيد على جهود التهدئة في المنطقة.