وزير الدفاع التركي: نتضامن مع أذربيجان وسنستمر في دعمها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تتضامن مع أذربيجان التي تحمي شعبها ووحدة أراضيها وستستمر في دعمها خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة افتراضية بعنوان “تركيا في البيئة الأمنية العالمية والإقليمية المتغيرة”، نظمها “مركز التفاهم البريطاني التركي”.

ونقلت وكالة “الأناضول” للانباء عن أكار قوله، إن الهجمات التي نفذتها أرمينيا ضد أذربيجان أظهرت مرة أخرى بأن اريفان تشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدّد وزير الدفاع التركي على أن هذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن تركيا تدينها بشدة.

وأكّد أن الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ والمناطق المحيطة به، أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص في أذربيجان.

وتابع: “يجب إنهاء الاحتلال الأرمني لهذه المناطق من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة”.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها استطاعت خلال الفترة الممتدة بين 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحييد 2300 جندي أرميني، خلال عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام” و”فضولي”.