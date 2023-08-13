وزير الدفاع التركي: نعمل على إنشاء جيش ليبي واحد

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده تعمل في ليبيا على إنشاء جيش ليبي واحد، مشيرا إلى أنّهم يواصلون جميع أنشطتهم هناك تحت شعار «ليبيا ملك الليبيين».

وأوضح غولر في مقابلة مع صحيفة تركية أنّ أنقرة لديها 5 مراكز تدريب تعمل في ليبيا، في مجالات الاستشارات والتعاون وتدريب الجيش التابع للحكومة الشرعية.

وتابع غولر أنّ العلاقات التركية مع المنطقة الشرقية تتطور بشكل تدريجي، مشيرا إلى إنشاء كليات حربية في ليبيا، وأنّ الجنود الليبيين يتلقون التعليم باللغتين التركية والعربية.

وأضاف غولر أنّ اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين، أعطت ليبيا في الواقع ميزة كبيرة، مؤكدا أنّ الليبيين سيعيشون بسلام في دولة واحدة.

وبّين غولر أن أنقرة تدخلت في ليبيا بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني السابقة، معتبرا أنّ الرئيس السابق فايز السراج وجه حينها دعوة إلى 5 دول لمساعدة بلاده ولم تستجب أي دولة باستثناء تركيا.

وأشار غولر إلى أنّ تركيا إن تأخرت في الذهاب إلى ليبيا لربما سقطت طرابلس، موضحا أنّ الجميع كان يقف مع الجانب الآخر باستثناء أنقرة.

وقال وزير الدفاع التركي في ختام مقابلته إنّه في نهاية المطاف جرى تحقيق التوازن العسكري بالمنطقة، وإنّ الجميع يدرك أنه لن يكون هناك حل من دون تركيا.