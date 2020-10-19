وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان العامة

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني الفريق أول ركن محمد علي الحداد، والوفد المرافق له.

وعقد الفريق الحداد اجتماعاً مع الوزير التركي وبحضور رئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر، جرى خلاله تبادل الآراء حول آخر التطورات في ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن آكار هنأ الحداد على تعيينه في منصب رئيس الأركان العامة خلال الاجتماع.

وأكد آكار أكد خلال الاجتماع على عمق الصداقة بين ليبيا وتركيا التي تمتد إلى 500 عام من العلاقات الأخوية، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لليبيا والليبيين.

وقال آكار إن تركيا ستعمل مع الليبيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وستستمر في ذلك على أساس من التفاهم للحفاظ على ليبيا موحدة ومستقرة وذات سيادة.

كما أكد الوزير التركي أن بلاده ستواصل تقديم أنشطة الدعم والاستشارات والتدريب الميداني العسكري والأمني في سياق الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı kabul etti. Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.https://t.co/9WJko3u7DY#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/R1KPMXBueh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2020

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüşmesinden görüntüler…https://t.co/9WJko3u7DY#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/eUtFBojjVm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2020