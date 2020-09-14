وزير الدفاع التركي يستقبل قائد القوات البحرية الليبية

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 21:27 | آخر تحديث: 14 سبتمبر 2020 - 21:53 نُشر: الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 21:27
ليبيا
دفاع الوفاق
تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق اللواء بحار عبد الحكيم أبوحولية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من الأدميرال عدنان أوزبال قائد القوات البحرية التركية.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، بأن هذه الزيارة تأتي بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين في الحكومة التركية ووزارة الدفاع إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وتضمنت الزيارة مباحثات بين الطرفين حول القضايا الأمنية والعسكرية وبرامج لتطوير القوات البحرية الليبية وتدريب منتسبيها.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة التركية، أكد أقار وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار الدائم فيها.

ونوه بأن تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين، الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام، وفق قوله.

وأشار أكار إلى أن تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية، وتؤيد ليبيا المستقلة ذات السيادة التي تحتضن جميع الليبيين وفق مبدأ “ليبيا لليبيين”.

وحضر اللقاء إلى جانب وزير الدفاع التركي، قائد القوات البحرية التركي الأدميرال عدنان أوزبال.

آخر تحديث: 14 سبتمبر 2020 - 21:53
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