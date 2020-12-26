وزير الدفاع التركي يصل العاصمة طرابلس

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس رفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أن أكار وصل إلى العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها “تواصل ضمان تدريب الجيش الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية المبرمة بين البلدين”.

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد التركي مسؤولي حكومة الوفاق الوطني.

ويعتزم أقار وقادة الجيش زيارة مقر قيادة القوات التركية في ليبيا، لعقد لقاء مع عناصر القوات المتمركزة هناك.

وفي 22 ديسمبر الجاري، صادق البرلمان التركي، على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان بتمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

شاهد | وزير الدفاع صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان محمد الحداد يستقبلان نظيريهما التركيين بطرابلس.#طرابلس #ليبيا #تركيا pic.twitter.com/seXRTUA2xN — قناة فبراير (@FebruaryChannel) December 26, 2020

#شاهد | جانب من مراسم الاستقبال الرسمي لوزير الدفاع التركي والوفد المرافق له بالعاصمة #طرابلس pic.twitter.com/87uvyjOR7h — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) December 26, 2020