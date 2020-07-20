وزير الدفاع التركي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية الوفاق ومالطا

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، في أنقرة اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية مالطا بويرون كاميلاري وحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، وذلك في العاصمة أنقرة.

ووفقاً لوكالة الأنباء “الأناضول” بأن الاجتماع “الثلاثي” مع أكار، سبقه لقاءان ثنائيان مع وزيري داخلية ليبيا ومالطا كل على حدة.

واستقبلا وزيري داخلية حكومة الوفاق الليبية والحكومة المالطية، بمراسم رسمية عسكرية جرت في ساحة وزارة الدفاع التركية.

ولم تكشف تفاصيل أكثرعن الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزير دفاع الدولة المضيفة بوزير داخلية ليبيا ومالطا.