وزير الدفاع التونسي يوقّع اتفاقية تعاون عسكري مع الجزائر

وقعت الجزائر وتونس اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إلى الجزائر في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر.

وجاءت الاتفاقية في إطار العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وتضمنت تطوير التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب، الاتجار بالبشر، الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة عبر الحدود.

وأكد الوزير السهيلي حرص تونس على تعزيز الشراكة العسكرية مع الجزائر، فيما شدد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، على أهمية الاتفاقية في دفع التعاون الاستراتيجي وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.

وتشمل الاتفاقية الجديدة مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، مكملة بذلك الاتفاقية السابقة الموقعة عام 2001.