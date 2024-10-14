وزير الدفاع الروسي يزور بكين

وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، في زيارة رسمية إلى عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين، حيث سيجري سلسلة من المباحثات مع القيادة العسكرية والعسكرية السياسية في البلاد.

وأكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، خلال لقائه نظيره الصيني، دونغ جون، في بكين اليوم، أن “التعاون العسكري بين روسيا والصين عامل هام في الحفاظ على الاستقرار الدولي”.

وأشار بيلاوسوف إلى “أن روسيا تعوّل على “التعاون المكثف والمثمر مع الجانب الصيني وستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع”.

وأكد أن “العلاقات الودية بين روسيا والصين تحافظ على وتيرة تطور عالية، وتتوسع في جميع الاتجاهات وبلغت مستوى غير مسبوق”.

بدوره، أشار وزير الدفاع الصيني إلى “رغبة البلدين المشتركة في تطوير التعاون العسكري الثنائي، مشيدا بعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين”، وقال: “ماضون في تعزيز تعاوننا العسكري وإطلاق حقبة جديدة من العمل المشترك”.

هذا وفي سبتمبر الفائت، نفذت سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي وسفن تابعة للبحرية الصينية في إطار مناورات “Ocean-2024” قصفا صاروخيا ومدفعيا بالذخيرة الحية في بحر اليابان.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “شاركت من الجانب الروسي في هذه الحلقة من المناورات أكثر من 15 سفينة، بينها سفينة قيادة أسطول المحيط الهادئ، والطراد الصاروخي “فارياغ”، والفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف”، وسفينة “الأميرال بانتيليف” المضادة للغواصات، وطرادات “سوفيرشيني” و”ريزكي” و”إلدار تيسدنجابوف” وغواصتين”.

وأضاف البيان: “جرى دعم عمليات القوات البحرية بأكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة لأسطول المحيط الهادئ وقوات الفضاء الروسية. وشارك من الجانب الصيني المدمرتان “شين ينغ” و”أوشي”، والفرقاطة لين يي”.