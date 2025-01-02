وزير الدفاع السعودي يلتقي الوفد السوري ويؤكد: آن الأوان أن تستقر البلاد وتنهض

التقى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات في الإدارة السورية الجديدة أنس خطاب.

وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب خالد بن سلمان: “عقدت لقاء مثمرا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة”.

وأضاف بن سلمان: “بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها”.

وقال وزير الدفاع السعودي: “لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق، حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور”.

ووصل مساء أمس الأربعاء، وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب إلى العاصمة السعودية واستقبلهم نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي.

السفارة السورية لدى لبنان تعلن موعد استئناف العمل في القسم القنصلي

أعلنت السفارة السورية لدى لبنان، “استئناف العمل في القسم القنصلي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل (السابع من شهر يناير الجاري)”.

وجاء في منشور السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “تعلن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت عن استئناف العمل في القسم القنصلي اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وسوف تعلن السفارة قريبا عن الخدمات القنصلية المتاحة والرسوم”.